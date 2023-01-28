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Первую машину Шумахера в «Формуле-1» продадут с аукциона

Ориентировочная стоимость машины составит 2 млн. евро.
Первую машину Шумахера в «Формуле-1» продадут с аукциона
28 января 2023 15:36
автор: Александр Евграфов
автор фото: www.bonhams.com

Первая машина в «Формуле-1» семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера выставлена на продажу аукционным домом Bonhams. Лот под номером 556 фигурирует на официальном сайте аукциона.

Дебют Михаэля Шумахера в рамках Гран-при Бельгии 1991 года состоялся на машине Jordan-Ford 191 (шасси 191/6). Тогда немецкий гонщик показал восьмое время, сев первый раз за руль машины подобного класса и опередив своего напарника по команде Андреа де Чезариса.

Машина находится в рабочем состоянии, она использовалась в съемках для телеканала SkySports на трассе в Сильверстоуне, где ее пилотировали Карун Чандхок и сын Михаэля Шумахера – Мик.

Лот сопровождается копией письма гоночного инженера «Джордан» Тревора Фостера, в котором рассказывается история машины.

По словам Фостера, в начале сессии Михаэль был быстрее де Чезариса, после чего тот попросил использовать запасную машину (шасси 04). А у Михаэля произошла утечка в системе охлаждения.

«Это потребовало снятия двигателя. Андреа остался на запасной, а мы дали Михаэлю машину Андреа (шасси 06), на которой он показал восьмое время, опередив Андреа», - говорится в письме.

источник: «Советский спорт»
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Первую машину Шумахера в «Формуле-1» продадут с аукциона
Первую машину Шумахера в «Формуле-1» продадут с аукциона
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