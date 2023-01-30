Компания «Ауди» стала миноритарным акционером Sauber Group

Немецкий автопроизводитель «Ауди» приобрел пакет акций «Sauber Group», которой принадлежит команда «Формулы-1» «Заубер», сообщается в официальном заявлении компании из Ингольштадта.

«В Sauber Group сообщают, что в соответствии с планами, высказанными в октябре прошлого года, в январе 2023 года компания «Ауди» приобрела миноритарный пакет акций Sauber Group. Это важный шаг для «Ауди» по дороге к дебюту в «Формуле-1», - говорится в сообщении.

Ранее было объявлено, что команда «Заубер» отказывается от партнерства с «Альфа Ромео» и с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди».