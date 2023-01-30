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Владельцы «Формулы-1» хотят сменить президента FIA

На место избранного Федерацией Мохаммеда бен Сулайема уже выбран преемник.
30 января 2023 16:04
автор: Александр Евграфов

Владельцы «Формулы-1» хотят сменить президента Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеда бен Сулайема, сообщают британские СМИ.

По данным источника, на роль преемника бен Сулайема избран бывший директор команд BAR и Benetton англичанин Дэвид Ричардс, который не против занять руководящий пост.

В последние дни против бен Сулайема была развернута информационная атака. Сначала руководителя FIA раскритиковал член британского парламента за запрет гонщикам высказываться по политическим вопросам, затем были приведены слова, сказанные бен Сулаеймом в 2001 году про то, что ему «не нравятся женщины, которые считают себя умнее мужчин».

В FIA быстро отреагировали, подчеркнув, что «высказывания на этом архивном сайте 2001 года не отражают убеждений президента».

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