Владельцы «Формулы-1» хотят сменить президента FIA

Владельцы «Формулы-1» хотят сменить президента Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеда бен Сулайема, сообщают британские СМИ.

По данным источника, на роль преемника бен Сулайема избран бывший директор команд BAR и Benetton англичанин Дэвид Ричардс, который не против занять руководящий пост.

В последние дни против бен Сулайема была развернута информационная атака. Сначала руководителя FIA раскритиковал член британского парламента за запрет гонщикам высказываться по политическим вопросам, затем были приведены слова, сказанные бен Сулаеймом в 2001 году про то, что ему «не нравятся женщины, которые считают себя умнее мужчин».

В FIA быстро отреагировали, подчеркнув, что «высказывания на этом архивном сайте 2001 года не отражают убеждений президента».