ФИА объявила о начале приема заявок от новых команд для участия в «Формуле-1»

Международная автомобильная федерация (ФИА) открыла прием заявок от новых команд для участия в «Формуле-1», сообщается на официальном сайте организации.

В ФИА отметили, что каждая из заявок будет тщательно проверена. У команды-кандидата будут оценены технические возможности, ресурсы, способность поддерживать финансовую стабильность команд, необходимые человеческие ресурсы. Также кандидатам придется рассказать об экологической составляющей программы, поскольку «Формула-1» намерена к 2030 году достичь нулевых выбросов CO2.

«Впервые в качестве критерия мы просим кандидатов указать, что они планируют сделать, чтобы соответствовать параметрам устойчивого развития Федерации, и как кандидат окажет положительное влияние на общество через спорт», - отметил президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

Ранее американский концерн General Motors вместе с Марио Андретти заявляли о намерении присоединиться к чемпионату «Формулы-1».