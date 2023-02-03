Компания «Форд» объявила о возвращении в «Формулу-1» в качестве партнеров по разработке силовых установок, сообщается на официальном сайте чемпионата. Двигатели «Форд» будут на машинах, начиная с 2026 года, когда вступит в силу новый моторный регламент.

Предполагается, что партнерами производителей силовых установок станут команды «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Машины с моторами «Форд» одержали в общей сложности 176 побед в «Формуле-1», что является третьим результатам в статистике чемпионатов (больше только у «Феррари» - 243, и у «Мерседес» - 213). В 2004 году «Форд» объявил, что покидает чемпионат.

Ранее о своем участии в «Формуле-1» объявили в «Ауди».