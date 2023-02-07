«Альфа Ромео» представила машину на сезон 2023 года

Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» провела презентацию машины на сезон 2023 года. Окраска машины, получившей индекс С43, выполнена в красно-черном цвете, а заднее крыло окрашено в цвета итальянского флага.

Эта машина станет последней, построенной под эгидой итальянского автопроизводителя. В конце 2023 года команда «Заубер» прекращает сотрудничество с компанией, а с сезона 2026 года начнет стратегическое партнерство с «Ауди». Немецкие автопроизводители уже купили 25% акций Sauber Group, став миноритарными акционерами.

В сезоне 2023 года машины «Альфа Ромео» будут пилотировать финн Валттери Боттас и китайский гонщик Чжоу Гуаньюй.