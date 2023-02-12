Команда «Альфа Таури» представила расцветку машины на сезон 2023 года. Презентация состоялась в Нью-Йорке, в «Линкольн-центра» и была приурочена к нью-йоркской неделе моды.

Как отмечается в пресс-релизе команды, 2023 год станет поворотным и для «Формулы-1», и для бренда «Альфа Таури», поскольку он впервые приходит на американский рынок.

Ранее в США презентацию своей машины на сезон 2023 года провел «Ред Булл».

В предстоящем сезоне пилотами команды «Альфа Таури» станут японец Юки Цунода и нидерландец Ник де Вриз.