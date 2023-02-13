«Он может выиграть еще много титулов». Масса сравнил Ферстаппена с Хэмилтоном и Шумахером

Неоднократный победитель Гран-при «Формулы-1» Фелипе Масса оценил перспективы действующего чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена.

«Макс – феномен. Он сосредоточен на работе, идеально пилотирует. Он лучший гонщик с лучшей машиной и лучшей командой, в которой имеет авторитет.

Можно сравнить Макса с Шумахером, Хэмилтоном и Сенной в их лучшие. Ферстаппен может выиграть еще много титулов», - сказал Масса итальянским журналистам.

Добавим, что Ферстаппен выступает за команду «Ред Булл», с ней он выиграл личный зачет «Формулы-1» в двух предыдущих сезонах.