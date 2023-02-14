Стефано Доменикали: «Формула-1» готова отменять гонки из-за проблем с правами человека

Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что «Формула-1» готова отменить этап чемпионата мира в стране, где есть проблемы с соблюдением прав человека, сообщают британские СМИ.

«Формулу-1» волнует этот вопрос. Мы готовы к действиям в ответ на проблемы с правами человека. В наших договорах есть пункты, позволяющие разрывать наши отношения, если мы увидим проблемы. Верю, что «Формула-1» помогает ускорить процесс перемен», - цитирует Доменикали источник.

О какой конкретно стране идет речь, Доменикали не стал уточнять, но пилоты «Формулы-1», а особенно Льюис Хэмилтон, критиковали Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар за проблемы в сфере прав человека.

Ранее Доменикали заявлял, что «Формула-1» больше никогда не приедет в Россию.