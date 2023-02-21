Пилот «Астон Мартин» Стролл попал в аварию и пропустит предсезонные тесты

Пилот «Астон Мартин» и сын владельца команды канадец Лэнс Стролл попал в велосипедную аварию во время тренировки в Испании, сообщает пресс-служба команды.

По данным источника, Стролл пропустит предсезонные тесты в Бахрейне, которые состоятся 23-25 февраля. Гонщик получил незначительные травмы, но не сможет принять участие в тестах. Однако он будет ежедневно проходить, чтобы была реальная картина состояния здоровья перед первой гонкой сезона. О том, кто заменит Стролла на предсезонных тестах, будет сообщено дополнительно.

Новый напарник Стролла Фернандо Алонсо в 2021 году попал в аналогичную ситуацию также в Испании. После аварии испанец перенес операцию, пропустил презентацию машины, но к началу тестов восстановился.

Первая гонка сезона состоится 5 марта в Бахрейне.