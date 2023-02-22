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В «Формуле-1» изменили зоны DRS на пяти трассах и разрешили новые дождевые шины

Также сняты ограничения на радиопереговоры.
22 февраля 2023 11:52
автор: Александр Евграфов

Комиссия «Формулы-1» утвердила поправки в регламенте нового сезона, сообщается на официальном сайте чемпионата.

В частности, на трассах, где пройдут первые пять этапов чемпионата (Бахрейн, Джидда, Мельбурн, Баку и Майами) будут изменены зоны DRS. Более подробно об изменениях будет сообщено накануне этапа. Например, на трассе в Мельбурне будет введена четвертая зона DRS.

Также с Гран-при Эмилии-Романьи в гонках будут использованы новые дождевые шины Pirelli для которых не нужны будут грелки. Команды согласились на разработку отдельного аэродинамического обвеса для дождевых условий.

Сняты ограничения на радиопереговоры между пилотом и командами. Кроме этого, Комиссия упростила режим «закрытого парка» на этапах, где будут проводиться спринтерские гонки.

Также будет уменьшено количество очков, начисляемых за короткие гонки, даже если эти гонки не финишируют, а приостановлены

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В «Формуле-1» изменили зоны DRS на пяти трассах и разрешили новые дождевые шины
Также сняты ограничения на радиопереговоры.
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