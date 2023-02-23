В «Мерседес» решили проблемы с дельфинированием машины на прямых

Руководитель гоночной команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что первые заезды, которые состоялись на трассе в Бахрейне подтвердили решение проблемы с дельфинированием, которая сильно помешала команде в минувшем сезоне.

«Джордж доволен машиной, удалось найти правильный баланс. Нет никакой раскачки – это хорошая новость. Мы находимся на хорошей стартовой позиции, нам удалось собрать много данных и мы будем сравнивать их с прошлогодними», - сказал Вольф во время пресс-конференции в перерыв между тестовыми сессиями.

В ходе утренней сессии предсезонных тестов Джордж Расселл проехал 69 кругов, показав пятый результат – 1.34,174, уступив 1,215 секунды пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.