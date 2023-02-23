Феттель может заменить Стролла на Гран-при Бахрейна и стать напарником Алонсо

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, завершивший карьеру в конце 2022 года, может заменить Лэнса Стролла в «Астон Мартин» на Гран-при Бахрейна, сообщают британский журналист Адам Купер.

По данным источника, такой вариант начал рассматриваться в «Астон Мартин» после результатов обследования Стролла, попавшего в аварию во время велосипедной тренировки в Испании. Слухи утверждают, что у Стролла сломаны запястья обеих рук, и он не успеет восстановиться к первой гонке сезона.

Феттель провел в «Формуле-1» 299 гонок. В прошлом году он пропустил Гран-при Бахрейна из-за положительного теста на коронавирус. Летом 2022 года Феттель, выступавший за «Астон Мартин» объявил о завершении карьеры.

Если немец примет приглашение, то он выступит в одной команде с рекордсменом «Формулы-1» по количеству стартов, двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо.

Официальных комментариев из «Астон Мартин» по поводу этой информации не поступало.