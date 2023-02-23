Алонсо отработает весь второй день предсезонных тестов

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отработает за рулем AMR23 весь второй день предсезонных тестов, сообщают в команде.

При этом тест-пилот команды, чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович останется в расположении команды, и будет готов сесть за руль, если потребуется.

Другович заменяет получившего травму во время велотренировки основного пилота команды Лэнса Стролла. Первый день тестов был разделен между Друговичем и Алонсо.

Ранее сообщалось, что Стролл получил перелом обоих запястий и перенес операцию. Пока неизвестно, сможет ли канадец принять участие в первой гонке сезона, которая состоится 5 марта.

Также сообщалось, что по неофициальной информации Стролла может заменить бывший пилот «Астон Мартин», четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, ранее заявивший о завершении карьеры.

Предсезонные тесты завершатся 25 февраля.