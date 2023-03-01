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В «Альфа Таури» опровергли слухи о возможной продаже команды

Руководитель коллектива из Фаэнцы Франц Тост выступил с заявлением.
01 марта 2023 14:43
автор: Александр Евграфов

Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост опроверг слухи о возможной продаже команды.

«У меня было несколько продуктивных встреч с Оливером Минцлаффом, который подтвердил, что акционеры не планируют продажи «Альфа Таури». Концерн продолжит поддерживать обе команды – и «Ред Булл», и «Альфа Таури». Слухи о продаже не имеют оснований. Сейчас, на старте сезона команда очень сосредоточена на том, чтобы добиться лучших результатов, чем в прошлом году», - цитирует Тоста пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что компания «Ред Булл» рассматривает вариант продажи команды «Формулы-1». К ней проявили интерес сразу несколько потенциальных покупателей.

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