В «Альфа Таури» опровергли слухи о возможной продаже команды

Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост опроверг слухи о возможной продаже команды.

«У меня было несколько продуктивных встреч с Оливером Минцлаффом, который подтвердил, что акционеры не планируют продажи «Альфа Таури». Концерн продолжит поддерживать обе команды – и «Ред Булл», и «Альфа Таури». Слухи о продаже не имеют оснований. Сейчас, на старте сезона команда очень сосредоточена на том, чтобы добиться лучших результатов, чем в прошлом году», - цитирует Тоста пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что компания «Ред Булл» рассматривает вариант продажи команды «Формулы-1». К ней проявили интерес сразу несколько потенциальных покупателей.