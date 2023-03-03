Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время в первой сессии свободных заездов Гран-при Бахрейна. Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 32,758 секунды.

Второе время у испанца Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» - 1.33,196. Замкнул тройку лучших напарник Переса, действующий чемпион мира, нидерландец Макс Ферстаппен – 1.33,375.

Следом расположились: Ландо Норрис («Макларен», +1,407), Шарль Леклер («Феррари», +1,499), Лэнс Стролл («Астон Мартин», +1,540), Кевин Магнуссен («Хаас», +1,644), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео», +1,817), Валттери Боттас («Альфа Ромео», +1,931), Льюис Хэмилтон («Мерседес», +2,159).

Вторая сессия начнется в 18:00 по московскому времени. Третьи свободные заезды и квалификация состоятся в субботу, гонка стартует в 18 часов по московскому времени в воскресенье.