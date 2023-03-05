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Руководитель «Мерседеса» признался, что команда не готова к новому сезону «Формулы-1»

Хэмилтон занял на Гран-при Бахрейна пятое место.
05 марта 2023 20:29
автор: Максим Скороходов

Руководитель «Мерседеса» Тотто Вольф согласился со своим пилотом Льюисом Хэмилтоном с тем, что команда не готова показывать высокие результаты.

По данным британской прессы, немецкая команда будет стараться делать все, чтобы изменить ситуацию, но беспокоится о том, что может не привести Хэмилтона к восьмому чемпионскому титулу и превзойти Михаэля Шумахера.

Добавим, что в первой гонке сезона Гран-при Бахрейна Хэмилтон занял пятое место, а его напарник Джордж Расселл - седьмое.

источник: «Советский спорт»
Руководитель «Мерседеса» признался, что команда не готова к новому сезону «Формулы-1»
Хэмилтон занял на Гран-при Бахрейна пятое место.
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