Руководитель «Мерседеса» признался, что команда не готова к новому сезону «Формулы-1»

Руководитель «Мерседеса» Тотто Вольф согласился со своим пилотом Льюисом Хэмилтоном с тем, что команда не готова показывать высокие результаты.

По данным британской прессы, немецкая команда будет стараться делать все, чтобы изменить ситуацию, но беспокоится о том, что может не привести Хэмилтона к восьмому чемпионскому титулу и превзойти Михаэля Шумахера.

Добавим, что в первой гонке сезона Гран-при Бахрейна Хэмилтон занял пятое место, а его напарник Джордж Расселл - седьмое.