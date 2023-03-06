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В «Мерседес» уже тестируют новый концепт машины

Команда спешно ищет пути решения проблемы.
06 марта 2023 13:48
автор: Александр Евграфов

В «Мерседес» признали ошибочность концепции машины W14 для сезона 2023 года и спешно ищут пути исправления, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, на базе команды уже тестируют новый концепт машины с более широкими боковыми понтонами. По словам руководителя команды Тото Вольфа, W14 не позволила сократить отставание от лидеров, напротив, это отставание увеличилось, поэтому в коллективе взялись за радикальные меры.

Ожидается, что другая концепция шасси может быть представлена на Гран-при Азербайджана в конце апреля, после трехнедельного перерыва, вызванного отменой китайского этапа.

В «Мерседес» уже тестируют новый концепт машины
Команда спешно ищет пути решения проблемы.
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