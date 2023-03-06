В «Мерседес» уже тестируют новый концепт машины

В «Мерседес» признали ошибочность концепции машины W14 для сезона 2023 года и спешно ищут пути исправления, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, на базе команды уже тестируют новый концепт машины с более широкими боковыми понтонами. По словам руководителя команды Тото Вольфа, W14 не позволила сократить отставание от лидеров, напротив, это отставание увеличилось, поэтому в коллективе взялись за радикальные меры.

Ожидается, что другая концепция шасси может быть представлена на Гран-при Азербайджана в конце апреля, после трехнедельного перерыва, вызванного отменой китайского этапа.