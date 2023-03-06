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Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин отметил день рождения в Африке

Гонщику исполнилось 24 года.
Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин отметил день рождения в Африке
06 марта 2023 15:37
автор: Александр Евграфов

Бывший российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин поделился в социальных сетях фотографиями со дня рождения, которые он отметил в Африке.

«Спасибо всем за поздравления с днём рождения! Неделя в горах Килиманджаро, безусловно, это лучший день рождения, который у меня когда-либо был», — написал 24-летний Мазепин.

Ранее Европейский суд удовлетворил иск Мазепина в Евросоюзу и разрешил ему участвовать в Формуле-1 и любых других международных соревнованиях, которые полностью или частично проходят на территории Европейского союза.

Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин отметил день рождения в Африке
Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин отметил день рождения в Африке
Гонщику исполнилось 24 года.
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