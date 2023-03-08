«Меня не слушали». Хэмилтон - о сложностях «Мерседеса» с новым автомобилем

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон выступил с критикой в адрес «Мерседеса».

В эфире зарубежного подкаста 38-летний британец посетовал, что при создании болида W14 инженеры команды не прислушались к его словам, поэтому им приходится решать проблему со скоростью машины.

«В прошлом году говорил о проблемах, связанных с болидом. Я пилотировал так много машин в своей жизни и знаю, что действительно нужно. Речь идет об ответственности, о том, чтобы взять и прямо сказать: «Мы тебя не послушали, и теперь нам надо работать», — заявил Хэмилтон.

Напомним, что по итогам гонки Гран-при Бахрейна Люис занял пятое место.