«Хорнер был бы прекрасным гендиректорм». Экклстоун о руководстве «Формулой-1»

Бывший президент «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер является подходящим кандидатом на пост генерального директора гоночной серии, сообщают британские СМИ.

«У Стефано (Доменикали) есть опыт работы в «Феррари», но, помимо этого, не так много всего. Он не знал, что происходило за кулисами. Впрочем, я не собирался никого учить и если бы сегодня я выбирал, то выбрал бы Хорнера, который очень хорош насколько это возможно. Он умеет слушать, умеет выделять главное и важное, то, что имеет значение», — приводит слова Экклстоуна источник.

В настоящее время руководителем «Формулы-1» является бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали.