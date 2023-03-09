Глава отдела аэродинамики «Феррари» Санчес подал в отставку

Глава отдела аэродинамики «Феррари» Давид Санчес подал в отставку, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, отставка Санчес не связана с неудачным выступлением «Феррари» на Гран-при Бахрейна, а является плановой.

Теперь Санчеса, который проработал в «Феррари» более 10 лет, ждет обязательный перерыв в работе, а затем он продолжит карьеру в «Макларене». Последние четыре года Санчес возглавлял аэродинамический отдел Скудерии.

В минувшем Гран-при Бахрейна Шарль Леклер сошел из-за технических проблем, а Карлос Сайнс финишировал четвертым.