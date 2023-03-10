Хэмилтон оценил шансы Ферстаппена завоевать третий чемпионский титул подряд

Семикратный чемпион в гонках «Формулы-1» Льюис Хэмилтон оценил шансы своего конкурента - Макса Ферстаппена оформить третий подряд чемпионский титул в новом сезоне «королевских гонок».

«Думаю, он будет очень и очень уверен в себе. В прошлом году они разработали потрясающую машину, побили практически все возможные рекорды. В концовке, как мне кажется, они даже и атаковали не в полную силу, но все равно были далеко впереди.

Не думаю, что Макс оступится. Он чемпион мира, и поэтому я бы не стал подвергать сомнению его настрой. Полагаю, он будет таким же сосредоточенным, как и всегда. А наша работа - наверстать упущенное», - приводит слова пилота «Мерседеса» британская пресса.

Напомним, Хэмилтон остановился в шаге от того, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству титулов. Британец остановился на отметке в семь побед, когда его гегемонию прервал Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». После этого нидерландец еще раз финишировал первым в общем зачете.