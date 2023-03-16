Чемпион мира «Формулы-1» Ферстаппен прилетит в Джидду позже из-за проблем с желудком

Пилот «Ред Булл» нидерландский гонщик Макс Ферстаппен сообщил, что испытывает проблемы с желудком.

«Сейчас я чувствую себя лучше после нескольких дней расстройства желудка. Мне придется отложить перелет на день. Я не появлюсь на трассе до пятницы. Встретимся в Джидде», - написал Ферстаппен в своих соцсетях.

В «Ред Булл» отметили, что речи о замене двукратного чемпиона мира не идет.

Ферстаппен выиграл первый этап чемпионата 2023 года в Бахрейне и стал лидером общего зачета.

Этап в Саудовской Аравии состоится 17-19 марта.