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«Формула-1» и FIA запретили велопрогулки по трассам во время знакомства с ними

Директива распространена перед Гран-при Саудовской Аравии, второй гонки сезона.
17 марта 2023 13:21
автор: Александр Евграфов

Международная автомобильная федерация и «Формула-1» запретили использование любых механических транспортных средств во время прогулок на трассе, говорится в официальном заявлении, распространенном организаторами чемпионата.

«Использование любых технических средств передвижения (велосипедов, электрических велосипедов, скутеров, электрических скутеров и т.д.) запрещено во время отрезков, обозначенных как «Командные прогулки по трассе». Никаких исключений не допускается», - говорится в заявлении.

Теперь пилотам и инженерам во время знакомства с трассой придется пройти полный круг по ней пешком.

источник: «Советский спорт»
«Формула-1» и FIA запретили велопрогулки по трассам во время знакомства с ними
Директива распространена перед Гран-при Саудовской Аравии, второй гонки сезона.
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