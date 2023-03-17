«Формула-1» и FIA запретили велопрогулки по трассам во время знакомства с ними

Международная автомобильная федерация и «Формула-1» запретили использование любых механических транспортных средств во время прогулок на трассе, говорится в официальном заявлении, распространенном организаторами чемпионата.

«Использование любых технических средств передвижения (велосипедов, электрических велосипедов, скутеров, электрических скутеров и т.д.) запрещено во время отрезков, обозначенных как «Командные прогулки по трассе». Никаких исключений не допускается», - говорится в заявлении.

Теперь пилотам и инженерам во время знакомства с трассой придется пройти полный круг по ней пешком.