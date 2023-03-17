Семикратный чемпион мира Хэмилтон прекратил сотрудничество с физиотерапевтом Каллен

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон объявил, что прекращает сотрудничество с физиотерапевтом Анджелой Каллен, с которой работал с 2016 года.

«Последние семь лет Анджела Каллен была рядом со мной, мотивируя меня быть лучшей версией себя. Благодаря ей я стал более сильным спортсменом и лучше в личностном плане. Поэтому надеюсь, что вы присоединитесь ко мне и пожелаете ей всего наилучшего в тех шагах, которые она сделает на пути к мечте. Спасибо тебе за все, Анджела», — написал Хэмилтон в соцсетях.

Каллен была неизменной спутницей Хэмилтона практически на всех этапах чемпионата.