Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке на Гран-при Саудовской Аравии

Двукратный чемпион мира, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии, втором этапе чемпионата мира «Формулы-1».

Действующий чемпион в своей лучшей попытке проехал круг по трассе в Джидде за 1 минуту 29,617 секунды. Второе время у его напарника Серхио Переса (отставание +0,483), третье у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (+0,698).

В десятке лучших Лэнс Стролл («Астон Мартин», +0,960), Джордж Расселл («Мерседес», +1,154), Льюис Хэмилтон («Мерседес», +1,170), Карлос Сайнс («Феррари», +1,307), Пьер Гасли («Альпин», +1,332), Алекс Албон («Уильямс», +1,413), Юки Цунода («Альфа Таури», +1,493).

Вторая сессия свободных заездов стартует в пятницу в 20:00 по московскому времени, в субботу состоятся третья тренировочная сессия (в 16:30) и квалификация (в 20:00). Гонка стартует в воскресенье в 20:00.