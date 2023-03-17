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Ферстаппен показал лучшее время в второй тренировке на Гран-при Саудовской Аравии

Второе время у гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, третье – у Серхио Переса.
17 марта 2023 21:19
автор: Александр Евграфов

Двукратный чемпион мира, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии, втором этапе чемпионата мира «Формулы-1».

Действующий чемпион в своей лучшей попытке проехал круг по трассе в Джидде за 1 минуту 29,603 секунды. Второе время у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (отставание +0,208), третье у пилота «Ред Булл» Серхио Переса (+0,299.

В десятке лучших Эстебан Окон («Альпин», +0,436), Джордж Расселл («Мерседес», +0,467), Пьер Гасли («Альпин», +0,497), Лэнс Стролл (Астон Мартин», +0,507), Нико Хюлькенберг («Хаас», +0,578), Шарль Леклер («Феррари», +0,738), Карлос Сайнс (+0,989).

В субботу состоятся третья тренировочная сессия (в 16:30) и квалификация (в 20:00). Гонка стартует в воскресенье в 20:00.

источник: «Советский спорт»
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