Ферстаппен показал лучшее время в второй тренировке на Гран-при Саудовской Аравии

Двукратный чемпион мира, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии, втором этапе чемпионата мира «Формулы-1».

Действующий чемпион в своей лучшей попытке проехал круг по трассе в Джидде за 1 минуту 29,603 секунды. Второе время у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (отставание +0,208), третье у пилота «Ред Булл» Серхио Переса (+0,299.

В десятке лучших Эстебан Окон («Альпин», +0,436), Джордж Расселл («Мерседес», +0,467), Пьер Гасли («Альпин», +0,497), Лэнс Стролл (Астон Мартин», +0,507), Нико Хюлькенберг («Хаас», +0,578), Шарль Леклер («Феррари», +0,738), Карлос Сайнс (+0,989).

В субботу состоятся третья тренировочная сессия (в 16:30) и квалификация (в 20:00). Гонка стартует в воскресенье в 20:00.