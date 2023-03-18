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Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен стартует в гонке с 15-го места

У болида действующего чемпиона возникли технические проблемы.
18 марта 2023 21:29
автор: Александр Шульгин

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем квалификации в рамках Гран-при Саудовской Аравии.

Второе место занял представитель «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку Фернандо Алонсо из «Астон Мартина».

Действующий чемпион и партнер Переса по команде Макс Ферстаппен не смог принять участия в третьем сегменте из-за технических проблем с болидом и в итоге начнет воскресную гонку с 15-й позиции.

Также отметим восьмое место семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Серхио Перес«Ред Булл»1.28,265
2.Шарль Леклер«Феррари»+0,155
3.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,465
4.Джордж Расселл«Мерседес»+0,592
5.Карлос Сайнс«Феррари»+0,666
6.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0,680
7.Эстебан Окон«Альпин»+0,813
8.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,958
9.Оскар Пиастри«Макларен»+0,978
10.Пьер Гасли«Альпин»+1,092

источник: «Советский спорт»
Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен стартует в гонке с 15-го места
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