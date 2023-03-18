Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен стартует в гонке с 15-го места

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем квалификации в рамках Гран-при Саудовской Аравии.
Второе место занял представитель «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку Фернандо Алонсо из «Астон Мартина».
Действующий чемпион и партнер Переса по команде Макс Ферстаппен не смог принять участия в третьем сегменте из-за технических проблем с болидом и в итоге начнет воскресную гонку с 15-й позиции.
Также отметим восьмое место семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1.28,265
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0,155
|3.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,465
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0,592
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,666
|6.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0,680
|7.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0,813
|8.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0,958
|9.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+0,978
|10.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+1,092
источник: «Советский спорт»