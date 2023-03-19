Серхио Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выиграл вторую гонку в сезоне Гран-при Саудовской Аравии.

Вторым финишировал его напарник, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (+5,355), третье место занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (+20,728).

Для испанца этот результат стал сотым подиумом в карьере.

Десятку лучших также составили пилоты «Мерседес» Джордж Расселл (+25,866) и Льюис Хэмилтон (+31,065), гонщики «Феррари» Карлос Сайнс (+35,876) и Шарль Леклер (+43,162) и пилоты «Альпин» Эстебан Окон (+52,832) и Пьер Гасли (+54,747).

Третий этап чемпионата мира состоится 2 апреля в Австралии.