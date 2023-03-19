Судьи Гран-при Саудовской Аравии пересмотрели итоги гонки: Алонсо лишен подиума

Итоги второй гонки чемпионата мира «Формулы-1» пересмотрены. К финальному результату гонщика «Астон Мартина», который финишировал третьим, добавлено 10 секунд, и он переместился на четвертое место.

По ходу гонки Алонсо был наказан пятисекундным штрафом, который он отбыл в боксах, но команда допустила нарушение – задний домкрат коснулся его машины до окончания штрафного времени.

Рассмотрев эту ситуацию после финиша, стюарды добавили к результатам испанца десять секунд – и он лишился третьего места, а также 100-го подиума в своей карьере.

Третье место перешло к пилоту «Мерседес» Джорджу Расселлу.