ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Судьи Гран-при Саудовской Аравии пересмотрели итоги гонки: Алонсо лишен подиума

Алонсо лишен 100-го подиума в карьере.
19 марта 2023 22:00
автор: Александр Евграфов

Итоги второй гонки чемпионата мира «Формулы-1» пересмотрены. К финальному результату гонщика «Астон Мартина», который финишировал третьим, добавлено 10 секунд, и он переместился на четвертое место.

По ходу гонки Алонсо был наказан пятисекундным штрафом, который он отбыл в боксах, но команда допустила нарушение – задний домкрат коснулся его машины до окончания штрафного времени.

Рассмотрев эту ситуацию после финиша, стюарды добавили к результатам испанца десять секунд – и он лишился третьего места, а также 100-го подиума в своей карьере.

Третье место перешло к пилоту «Мерседес» Джорджу Расселлу.

источник: «Советский спорт»
Судьи Гран-при Саудовской Аравии пересмотрели итоги гонки: Алонсо лишен подиума
Алонсо лишен 100-го подиума в карьере.
19.03.2023 22:00
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Серхио Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии
На подуим поднялись также его напарник Макс Ферстаппен и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
19.03.2023 21:36
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен стартует в гонке с 15-го места
У болида действующего чемпиона возникли технические проблемы.
18.03.2023 21:29
Формула-1
автор: Александр Шульгин
Ферстаппен показал лучшее время в второй тренировке на Гран-при Саудовской Аравии
Второе время у гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, третье – у Серхио Переса.
17.03.2023 21:19
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке на Гран-при Саудовской Аравии
Второе время у его напарника Серхио Переса, третье у Фернандо Алонсо.
17.03.2023 17:34
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Семикратный чемпион мира Хэмилтон прекратил сотрудничество с физиотерапевтом Каллен
Семикратный чемпион мира Хэмилтон прекратил сотрудничество с физиотерапевтом Каллен
Вместе они проработали семь лет.
17.03.2023 16:01
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» и FIA запретили велопрогулки по трассам во время знакомства с ними
Директива распространена перед Гран-при Саудовской Аравии, второй гонки сезона.
17.03.2023 13:21
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Этап «Формулы-1» в Австрии останется в чемпионате до 2027 года
Промоутера гонки в Шпильберге продлили контракт на четыре года.
16.03.2023 14:10
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира «Формулы-1» Ферстаппен прилетит в Джидду позже из-за проблем с желудком
Чемпион мира «Формулы-1» Ферстаппен прилетит в Джидду позже из-за проблем с желудком
Пока о замене действующего чемпиона мира в гонке в Саудовской Аравии речи нет.
16.03.2023 13:45
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Хэмилтон оценил шансы Ферстаппена завоевать третий чемпионский титул подряд
Хэмилтон оценил шансы Ферстаппена завоевать третий чемпионский титул подряд
Британец не верит, что действующий чемпион допустит осечку в новом сезоне.
10.03.2023 12:02
Формула-1
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика