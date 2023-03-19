«Нельзя штрафовать 35 кругов спустя». Алонсо раскритиковал решение о втором штрафе

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал решение стюардов, оштрафовавших его после финиша гонки Гран-при Саудовской Аравии, из-за чего испанец лишился третьего места в гонке и сотого подиума в карьере.

Алонсо по ходу гонки получил пятисекундный штраф за неправильное расположение машины на стартовой решетке. Но в гонке он отбыл штраф на пит-стопе и во время гонки остался на третьей позиции. Однако после финиша выяснилось, что механики коснулись машины испанца раньше положенного времени. Судьи добавили к результату Алонсо 10 секунд и он опустился на четвертую позицию в итоговом протоколе гонки, пропустив британца Джорджа Расселла («Мерседес»).

«То, что случилось, это хуже для Международной федерации автоспорта, чем для меня. Я был на подиуме, я был хорош. Но нельзя штрафовать спустя 35 кругов после пит-стопа. У них было достаточно времени, чтобы сообщить о штрафе. Если бы я знал о нем, что постарался бы ехать быстрее и оторваться на 11 секунд от машины позади», – цитируют Алонсо британские СМИ.

После двух гонок Алонсо занимает третье место в чемпионате, набрав 27 очков.