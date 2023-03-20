Алонсо вернули третье место на Гран-при Саудовской Аравии

Международная автомобильная федерация и судьи Гран-при Саудовской Аравии отменили десятисекундный штраф для Фернандо Алонсо и вернули испанцу третье место в гонке.
Решение было принято после апелляции со стороны команды.
По ходу гонки Алонсо был наказан пятисекундным штрафом, который он отбыл в боксах, но команда допустила нарушение – задний домкрат коснулся его машины до окончания штрафного времени.
Ранее, рассмотрев эту ситуацию после финиша, стюарды добавили к результатам испанца десять секунд.
Теперь испанцу также возвращен его сотый подиум в карьере.
источник: «Советский спорт»