«Команда доволен, я – нет». Ферстаппен об итогах Гран-при Саудовской Аравии

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен остался недоволен итогами второй гонки сезона.

«Команда в целом довольна, а я нет. Я здесь не для того, чтобы быть вторым, особенно после того, что мы сделали. И после того как проводишь гонку, чтобы отыграться. Самый быстрый круг? Вчера у меня был плохой день, а когда ты второй, то хочется взять еще одно очко», - цитируют Ферстаппена британские СМИ.

Из-за технических неполадок, Ферстаппен стартовал с 15-го места. По ходу гонки он вышел на второе, и на последнем круге показал быстрейший круг в гонке, отобрав очко за него у своего напарника Серхио Переса, который победил.

После двух этапов Ферстаппен лидирует в общем зачете чемпионата, набрав 44 очка и опережая на одно очко Переса.

Третья гонка сезона состоится 2 апреля в Австралии.