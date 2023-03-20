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Ферстаппен остался недоволен своим болидом в Джидде: Это было похоже на поломку в квалификации

Пилот смог отыграть 13 позиций и финишировать на подиуме.
20 марта 2023 20:34
автор: Александр Шульгин

Действующий чемпион в гонках «Формулы-1» Макс Ферстаппен заявил, что во время гонки в рамках Гран-при Саудовской Аравии его болид испытывал те же проблемы, что и в квалификации накануне.

«В какой-то момент я снова почувствовал вибрацию на приводе, сзади. Команда ничего не заметила, но я уверен, что с балансом машины что-то не так, поскольку началась вибрация.

Это было похоже на то, когда во время квалификации сломался привод. К счастью, обошлось без этого, но это начало оказывать похожее влияние на ощущения от вождения», - приводит слова гонщика зарубежная пресса.

Напомним, что по итогам квалификации Ферстаппен не смог попасть в третий сегмент и в результате стартовал только с 15-й позиции. Это не помешало ему отыграть 15 мест и финишировать вторым.

Ферстаппен остался недоволен своим болидом в Джидде: Это было похоже на поломку в квалификации
Пилот смог отыграть 13 позиций и финишировать на подиуме.
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