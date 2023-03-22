В «Порше» отказались от планов участвовать в «Формуле-1» в 2026 году

Компания «Порше» отказалась от планов участвовать в чемпионате «Формулы-1» в 2026 году, сообщают британские СМИ.

По данным источника, в компании не удалось договориться ни с «Ред Булл», ни с «Макларен» о дальнейшем сотрудничестве. В «Порше» намерены сосредоточиться на тех гоночных программах, в которых они участвуют, в частности «Формула-Е» и чемпионат мира в гонках на выносливость (WEC). В последнем компания намерена развивать проект 963 Hypercar.

Решение создавать свою команду также было отклонено в виду больших финансовых затрат. Материнский концерн «Фольксваген» будет представлен в «Формуле-1» командой «Ауди», которая уже выкупила 25% акций Sauber Group и намерена довести свою долю до 75%.