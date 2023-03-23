Руководитель «Ред Булла» исключил возможность перехода Хэмилтона в команду

«Ред Булл» не собирается приглашать в команду семикратного чемпиона, британского гонщика Льюиса Хэмилтона.

Отметим, что у 38-летнего спортсмена в этом году заканчивается соглашение с «Мерседесом».

«Мы очень довольны теми гонщиками, которые у нас есть. Они готовы работать в паре не только в этом сезоне, но и в следующем. Поэтому я не вижу, в каком случае мы могли бы взять в команду Хэмилтона», — приводят зарубежные СМИ слова руководителя «РБ» Кристиана Хорнера.

Напомним, что пилоты «Ред Булла» заняли два первых места минувшего Гран-при Саудовской Аравии. Победителем гонки стал Серхио Перес, вторым стал Макс Ферстаппен.