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Руководитель «Ред Булла» исключил возможность перехода Хэмилтона в команду

Пилот из Великобритании занимает пятое место в общем зачете «Формулы-1».
23 марта 2023 16:20
автор: Александр Поволоцкий

«Ред Булл» не собирается приглашать в команду семикратного чемпиона, британского гонщика Льюиса Хэмилтона.

Отметим, что у 38-летнего спортсмена в этом году заканчивается соглашение с «Мерседесом».

«Мы очень довольны теми гонщиками, которые у нас есть. Они готовы работать в паре не только в этом сезоне, но и в следующем. Поэтому я не вижу, в каком случае мы могли бы взять в команду Хэмилтона», — приводят зарубежные СМИ слова руководителя «РБ» Кристиана Хорнера.

Напомним, что пилоты «Ред Булла» заняли два первых места минувшего Гран-при Саудовской Аравии. Победителем гонки стал Серхио Перес, вторым стал Макс Ферстаппен.

источник: «Советский спорт»
Руководитель «Ред Булла» исключил возможность перехода Хэмилтона в команду
Пилот из Великобритании занимает пятое место в общем зачете «Формулы-1».
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