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«Макларен» уволил Ки с поста главного инженера команды

Данное решение объяснили реорганизацией в коллективе.
24 марта 2023 12:25
автор: Александр Евграфов

Технический директор команды «Формулы-1» «Макларен» Джеймс Ки отправлен в отставку с поста технического директора, сообщается на сайте коллектива.

Команда из Уокинга объявила о реорганизации технического штаба полностью расформировав его. Должность технического директора упразднена, вместо нее создана техническая группа из трех специалистов, между которыми будут распределены обязанности, и все они будут подчинены непосредственно руководителю команды Андреа Стелле.

В состав группы вошли Питер Продрому, который отвечать за аэродинамику, бывший технический директор «Феррари» Давид Санчез, который приступит к работе 1 января 2024 года после обязательного отпуска и будет отвечать за концепт машины, и Ник Холди, отвечающий за общую разработку.

Ранее сообщалось, что в «Макларен» признали ошибочность концепции машины 2023 года и объявили, что готовят масштабные обновления. В двух первых гонках сезона «Макларен» очков не набрал.

источник: «Советский спорт»
«Макларен» уволил Ки с поста главного инженера команды
Данное решение объяснили реорганизацией в коллективе.
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