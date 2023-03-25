Трехкратный чемпион мира «Формулы-1» Пике оштрафован на миллион долларов за расистские высказывания

Трехкратный чемпион мира Нельсон Пике приговорен к выплате штрафа в 5 миллионов бразильских реалов (около 953 тысяч долларов) за публичные высказывания, в которых содержались элементы расизма и гомофобии.

В 2021 году при анализе столкновения гонщиков «Мерседеса» и «Ред Булла» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании, Пике назвал пилота «Мерседеса» сленговым словом neguinho. Правозащитники подали иск, в котором потребовали 10 млн реалов за моральный ущерб чернокожим и представителям ЛГБТ-сообщества.

Позже Пике принес извинения, однако его осудили FIA, организаторы чемпионата «Формулы-1», команда «Мерседес» и сам Хэмилтон.

Судья Педро Матос де Арруда отметил, что выступления Пике нельзя игнорировать, поскольку он является публичным лицом. Он поддержал обвинения в нанесённом моральном ущербе, ранее выдвинутые бразильской прокуратурой.