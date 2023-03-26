Гонка в Монце может исчезнуть из календаря «Формулы-1» после 2025 года

Гран-при Италии в Монце может исчезнуть из календаря «Формулы-1» после 2025 года заявил глава Автомобильного клуба Италии Стикки Дамиани. По сообщениям английских СМИ, Дамиани очень пессимистично оценивает перспективы гонки.

«В минувшем году мы инвестировали € 44 млн, и всё прошло хорошо, однако мы всё равно потерпели убытки из-за высоких расходов. Наш бюджет столкнулся с трудностями. И мы не сможем справиться с этим сами. У нас было чудо, мы сохранили гонки до 2025 года, но нужно быть большим оптимистом, чтобы надеяться на продолжение», - приводит слова Дамиани источник.

Гран-при Италии является рекордсменом по числу проведенных гонок – 73, 72 из которых гонка проводилась в Монце, лишь однажды, в 1980 году, Гран-при приняла трасса в Имоле.