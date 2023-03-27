Пилот «Ред Булл» Риккардо отправился в путешествие по Австралии на машине «Формулы-1» (видео)

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» представила новый мини-фильм, в котором пилот команды Даниэль Риккардо отправился в путешествие по родной Австралии за рулём чемпионской машины RB7 2011 года.



В фильме можно увидеть австралийские пейзажи и достопримечательности, в частности мост Клифф на побережье Нового Южного Уэльса.

«Я рад, что смог показать миру красоты Австралии. Это лучший способ, чтобы отпраздновать моё возвращение на домашний этап вместе с Red Bull Racing», - отметил Риккардо.

Ранее Риккардо принимал участие в похожем проекте, путешествуя по Сан-Франциско.