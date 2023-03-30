FIA запретила сотрудникам команды забираться на ограждение пит-уолла

Международная автомобильная федерация (FIA) запретила членам команд «Формулы-1» приветствовать гонщиков на финише, забираясь на ограждение пит-уолла, сообщается в директиве, разосланной в преддверии Гран-при Австралии.

По словам гоночного директора Нильса Виттиха данный запрет продиктован мерами безопасности.

Ранее организаторы гонок запретили использовать любые технические средства передвижения во время прогулок на трассе. Пилоты и члены команд теперь могут совершить по трассе пешие прогулки.

Гран-при Австралии пройдет в Мельбурне с 31 марта по 2 апреля.