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FIA запретила сотрудникам команды забираться на ограждение пит-уолла

Дирекция гонок продолжает удивлять новыми запретами.
30 марта 2023 13:34
автор: Александр Евграфов

Международная автомобильная федерация (FIA) запретила членам команд «Формулы-1» приветствовать гонщиков на финише, забираясь на ограждение пит-уолла, сообщается в директиве, разосланной в преддверии Гран-при Австралии.

По словам гоночного директора Нильса Виттиха данный запрет продиктован мерами безопасности.

Ранее организаторы гонок запретили использовать любые технические средства передвижения во время прогулок на трассе. Пилоты и члены команд теперь могут совершить по трассе пешие прогулки.

Гран-при Австралии пройдет в Мельбурне с 31 марта по 2 апреля.

источник: «Советский спорт»
FIA запретила сотрудникам команды забираться на ограждение пит-уолла
Дирекция гонок продолжает удивлять новыми запретами.
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