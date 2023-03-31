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«Формула-1» не исключает возможности проведения Гран-при Австралии в ночное время

Контракт на проведение гонки в Альберт-парке, рассчитан до 2035 года.
31 марта 2023 16:02
автор: Александр Поволоцкий

Гендиректор «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о возможном проведении Гран-при Австралии в ночное время суток.

Отметим, что ежегодно этап стартует в 7:00 по утра по центрально-европейскому времени

при свете прожекторов. Чемпионат рассматривает такой вариант с целью повышения удобства для европейских и американских зрителей.

«Мы обсуждали этот вопрос, и почему нет? Идея - привлекательная. Реализация данного момента – вопрос инвестиций», – цитирует Доменикали австралийское СМИ.

Отметим, что в рамках Гран-при Австралии-2023 сегодня состоялись две свободные практики.

источник: «Советский спорт»
«Формула-1» не исключает возможности проведения Гран-при Австралии в ночное время
Контракт на проведение гонки в Альберт-парке, рассчитан до 2035 года.
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