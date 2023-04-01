«У Переса возникли проблемы с картографией мотора». Марко о причинах схода пилота «Ред Булл»

Причиной потери управления и вылета с трассы пилота «Ред Булл» Серхио Переса стали проблемы с настройками двигателя, сообщают английские СМИ со ссылкой на спортивного советника «Ред Булл» Хельмута Марко.

«Проблемы с настройками мотора возникли у Серхио еще во время третьей сессии свободных заездов. Из-за этого машина была нестабильна, он вылетел с трассы. Настройки были не оптимальны, плюс шины не были достаточно прогреты. Все вместе это привело к потере управления. Речь не идет о проблемах с надежностью, скорее картография мотора. В Мельбурне трудно обгонять. Так что если он попадет в очки, то это будет хорошо», — цитирует Марко источник.

В первом сегменте квалификации Перес вылетел с трассы и застрял в гравийной ловушке, не показав зачетного времени. В воскресной гонке он стартует с последнего, 20-го места. Квалификацию третьего этапа выиграл его напарник, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.