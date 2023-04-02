«Хаас» планирует опротестовать итоговые результаты Гран-при Австралии

«Хаас» намерен опротестовать результаты прошедшей гонки Гран-при Австралии.

Напомним, что победителем стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Как сообщают зарубежные СМИ, в «Хаасе» считают, что дирекция Гран-при приняла неверное решение, когда поменяла порядок гонщиков после время третьей остановки.

Организаторы заявили, что пилоты не успели проехать первый сектор 57-го круга. Это стало причиной того, что невозможно было установить точный порядок.

Если бы на момент остановки гонки оныл сохранен, то представитель «Хааса» Нико Хюлькенберг занимал четвертую позицию место. После корректировок он финишировал седьмым.