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Пилот «Альпин» Гасли примет участие в Гран-при Азербайджана

Судьи в Австралии не стали штрафовать француза за аварию во время гонки.
02 апреля 2023 16:33
автор: Александр Евграфов

Пилот «Альпин» Пьер Гасли примет участие в Гран-при Азербайджана, четвертом этапе чемпионата мира «Формулы-1». Это стало известно после судейского решения на Гран-при Австралии, которое опубликовано на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

На 56-м круге гонки после рестарта Гасли потерял позиции, уворачиваясь от машины Фернандо Алонсо, которого развернул Карлос Сайнс. Возвращаясь на трассу, француз не увидел своего напарника, Эстебана Окона, в которого врезался. Оба гонщика «Альпин» сошли.

Судьи посчитали инцидент гоночным и не стали штрафовать Гасли, у которого 10 штрафных баллов. Добавление еще двух привело бы к автоматическому пропуску следующей гонки.

источник: «Советский спорт»
Пилот «Альпин» Гасли примет участие в Гран-при Азербайджана
Судьи в Австралии не стали штрафовать француза за аварию во время гонки.
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