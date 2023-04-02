Пилот «Альпин» Гасли примет участие в Гран-при Азербайджана

Пилот «Альпин» Пьер Гасли примет участие в Гран-при Азербайджана, четвертом этапе чемпионата мира «Формулы-1». Это стало известно после судейского решения на Гран-при Австралии, которое опубликовано на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

На 56-м круге гонки после рестарта Гасли потерял позиции, уворачиваясь от машины Фернандо Алонсо, которого развернул Карлос Сайнс. Возвращаясь на трассу, француз не увидел своего напарника, Эстебана Окона, в которого врезался. Оба гонщика «Альпин» сошли.

Судьи посчитали инцидент гоночным и не стали штрафовать Гасли, у которого 10 штрафных баллов. Добавление еще двух привело бы к автоматическому пропуску следующей гонки.