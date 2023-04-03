Обломками машины Магнуссена травмировало болельщика на Гран-при Австралии

Один из зрителей третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» оказался травмированным обломком от машины Кевина Магнуссена. Датчанин попал в аварию на последних кругах гонки в Мельбурне. Обломок от машины отлетел за ограждение и попал в руку Уилла Свита, который и рассказал об этом в эфире местной радиостанции.

Достаточно большой обломок порезал руку, и Свит позже обратился за медицинской помощью.

«Обломок попал мне прямо в руку, которая прикрывала в тот момент шею. Кусок был очень острым и большим. Боюсь представить, что было, если бы он попал в меня под другим углом», - рассказал Свит, опубликовав в соцсетях фотографию с места происшествия.

Международная автомобильная федерация также начала расследование против организаторов по факту допуска зрителей на трассу до того, как все машины вернулись на пит-лейн.