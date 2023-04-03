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Обломками машины Магнуссена травмировало болельщика на Гран-при Австралии

Ранее FIA начала расследование в связи с появлением зрителей на трассе еще до того как все машины вернулись на пит-лейн.
03 апреля 2023 13:35
автор: Александр Евграфов

Один из зрителей третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» оказался травмированным обломком от машины Кевина Магнуссена. Датчанин попал в аварию на последних кругах гонки в Мельбурне. Обломок от машины отлетел за ограждение и попал в руку Уилла Свита, который и рассказал об этом в эфире местной радиостанции.

Достаточно большой обломок порезал руку, и Свит позже обратился за медицинской помощью.

«Обломок попал мне прямо в руку, которая прикрывала в тот момент шею. Кусок был очень острым и большим. Боюсь представить, что было, если бы он попал в меня под другим углом», - рассказал Свит, опубликовав в соцсетях фотографию с места происшествия.

Международная автомобильная федерация также начала расследование против организаторов по факту допуска зрителей на трассу до того, как все машины вернулись на пит-лейн.

Обломками машины Магнуссена травмировало болельщика на Гран-при Австралии
Ранее FIA начала расследование в связи с появлением зрителей на трассе еще до того как все машины вернулись на пит-лейн.
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