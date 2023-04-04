Масса намерен лишить Хэмилтона титула чемпиона мира-2008

Бывший гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса попробует добиться пересмотра итогов чемпионата d 2008 году.

Напомним, что в том сезоне свой первый титул завоевал Льюис Хэмилтон, который выступал за «Макларен». Британский пилот опередил Массу из «Феррари» на одно очко.

Бразильский гонщик считает, что 15 лет назад Нельсиньо Пике на «Рено» умышленно разбил машину на трассе «Марина-Бэй» в рамках Гран-при Сингапура, чтобы обеспечить победу своему партнеру Фернандо Алонсо.

«Существуют правила, и в каких-то странах нельзя вернуться на 15 лет назад, чтобы разрешить ситуацию. Но я намерен изучить ситуацию, изучить законы, правила», - цитирует Массу Motorsport.

Отметим, что первым эту тему поднял бывший президент «Формулы-1» Берни Экклстоун. Функционер заявил, что чемпионат в 2008 году должен был выиграть Масса.