«Если кто-то из наших пилотов не сможет выступить, Шумахер его заменит». Вольф о резервном гонщике

Руководитель гоночной команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о возможных заменах в составе коллектива на случай непредвиденных ситуаций.

«Если кто-то из наших гонщиков заболеет или получит травму, Мик его заменит. На этом завершим обсуждения», — приводит слова Вольфа Nextgen-Auto.

Мик Шумахер выступал в «Формуле-1» два сезона в команде «Хаас». После окончания прошлого сезона в американской команде отказались продлевать контракт с сыном семикратного чемпиона мира. Позже было объявлено о том, что Мик Шумахер заключил контракт резервного пилота с «Мерседес».