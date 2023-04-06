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Руководитель гоночной команды «Мерседес» Вольф стал миллиардером

Он впервые вошел в список журнала Forbes.
06 апреля 2023 15:57
автор: Александр Евграфов

Руководитель команды «Формулы-1» «Мерседес» Тото Вольф вошел в список миллиардеров по версии Forbes, сообщается на сайте журнала.

По данным источника, состояние немца, владеющего 33% акций «Мерседеса» оценивается в один миллиард долларов. Вольфу принадлежит треть акций «Мерседеса», а ранее он был совладельцем британской гоночной команды «Уильямс», являлся одним из руководителей спортивной компании, которая занималась продвижением молодых пилотов.

Вольф возглавил гоночную команду «Мерседес» в 2013 году, под его руководством коллектив восемь раз побеждал в командном зачете чемпионата, Кубке конструкторов – с 2014 по 2021 год.

источник: Forbes
Руководитель гоночной команды «Мерседес» Вольф стал миллиардером
Он впервые вошел в список журнала Forbes.
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